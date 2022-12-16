منتخب الكويت للكاراتيه يحقق ثلاث ميداليات متنوعة ضمن البطولة الآسيوية الشاملة بأوزبكستان

حقق لاعبو منتخب الكويت للكاراتيه ثلاث ميداليات متنوعة ضمن منافسات البطولة الآسيوية الشاملة التي تستضيفها أوزبكستان حتى 21 ديسمبر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد المحلي للعبة محمد جاسم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن اللاعب موسى المطيري توج بالميدالية الذهبية في منافسات فئة (كومتيه القتالية) لوزن (تحت 63 كيلوغراما).

وأضاف جاسم أن اللاعب عيسى المطيري حقق الميدانية البرونزية ضمن الفئة نفسها لوزن (تحت 52 كيلوغراما) في حين نال اللاعب فهد العازمي الميدالية البرونزية في منافسات (تحت 57 كيلوغراما).

تتويح اللاعب عيسى المطيري بالميدانية البرونزية

وأشاد بما حققه أبطال الكويت في البطولة التي تشهد مشاركة معظم المنتخبات القوية على مستوى القارة وتشمل إقامة مسابقات قتالية واستعراضية لجميع الفئات السنية من الجنسين.

وأكد أن حصد هذه الميداليات ضمن منافسات الناشئين يعد أمرا جيدا خصوصا أن المنتخب لا يشارك بكامل قوته لظروف الاختبارات لعدد كبير من اللاعبين.

وأعرب عن أمله في أن يحصد لاعبو المنتخب المزيد من الميداليات ضمن المسابقة منوها بجهود الجهازين الفني والإداري لتجهيزهم اللاعبين بصورة مناسبة لهذا الاستحقاق القاري.

اللاعب فهد العازمي يتسلم الميدالية البرونزية