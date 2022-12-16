وزارة الصحة

الصحة: إجراء أول عملية زراعة قلب طبيعي لمواطنة كويتية داخل الكويت

16 ديسمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

في إنجاز طبي جديد، ووسط تحضير وإجراءات طبية دقيقة، أعلنت وزارة الصحة عن إجراء أول عملية زراعة قلب طبيعي لمواطنة كويتية في العقد السادس من العمر، كانت تعاني من فشل متقدم في القلب، وغير مستجيبة للعلاج.

هذا وقد أجرى العملية، والتي تعد زراعة القلب الثانية في البلاد -والأولى لمواطنة كويتية – فريق طبي “كويتي سعودي” البروفيسور رياض الطرزي، بالتعاون مع استشاري جراحة القلب وزراعة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة العربية السعودية د. فراس خليل، وبعمل مشترك مع فريق العمل ببرنامج فشل القلب المتقدم وزراعة القلب في مركز سلمان الدبوس برئاسة د. خلدون الحمود، وفريق التخدير، وطاقم التمريض، والصيدلة الإكلينيكية، وقسم المناعة، وقسم التأهيل والعلاج الطبيعي، كما تثمن الوزارة في هذا الصدد جهود سائر القائمين على برنامج زراعة الأعضاء في دولة الكويت.

من جانبه، قدم وزير الصحة د. أحمد العوضي، شكره وتقديره للقيادة السياسية، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح على دعم المنظومة الصحية، وتسخير كل الامكانيات للارتقاء بالخدمة الصحية في البلاد، مثمناً التعاون الطبي المستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

المصدر
وزارة الصحة
الوسوم
16 ديسمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الكويت و”الصحة العالمية” تبحثان مسودة أول اتفاقية دولية ملزمة بشأن الوقاية من أي جائحة مستقبلية

16 ديسمبر، 2022

الصحة: زيادة المقبولين في البرامج التخصصية للبورد الكويتي بنسبة تتجاوز 50 % مقارنة بالسنوات السابقة

15 ديسمبر، 2022

مدير عام منظمة الصحة العالمية يعرب عن أمله في اقتراب اعلان نهاية جائحة “كورونا” كحالة طوارئ صحية عالمية

15 ديسمبر، 2022

“الصحة العالمية”: الكويت تتمتع بثقافة إنسانية عريقة وتواصل تعزيز الصحة للجميع محليا وخارجيا

14 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى