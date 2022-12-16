السفارة الكويتية في الأردن

سفارة الكويت بالأردن تهيب برعاياها أخذ الحيطة واتباع تعليمات السلطات جراء الأحداث التي قام بها مجموعة من المخربين

16 ديسمبر، 2022
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أهابت سفارة دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في الأردن اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات الأمنية المعنية جراء الأحداث التي قام بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية بمحافظه معان جنوب الأردن.

ودعت السفارة كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين هناك إلى التواصل معها على هاتف الطوارئ التالي في حال الحاجة للمساعدة أو الرغبة بالاستفسار ( 00962793202020 ).

المصدر
كونا
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16 ديسمبر، 2022
0 26 أقل من دقيقة

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