الأردن: سيتم استخدام “القوة المناسبة” مع أي مظاهر عنف

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الجمعة أنه سيتم استخدام “القوة المناسبة” في التعامل مع أي مظاهر عنف داخلي واخلال بالأمن العام مؤكدة أنها في الوقت نفسه تضمن حق التعبير السلمي وتحترمه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الداخلية مازن الفراية ووزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول ومدير الامن العام عبيدالله المعايطة تناول أعمال العنف التي شهدتها بعض مناطق الأردن الليلة الماضية وأفضت الى مقتل ضابط رفيع وإصابة عدد من رجال الامن.

وقال الفراية إنه سيتم تعزيز القوة الأمنية في مناطق العنف ولن تسمح الحكومة باستغلال الاحتجاجات لتأجيجه داعيا الى الابتعاد عن أماكن الشغب وفصل الاحتجاج السلمي عن أعمال العنف.

واكد ان الحكومة تعي صعوبة المعيشة التي يعاني منها الأردنيون وان الحكومة تعمل على تخفيف تداعياتها معربا عن أمله ان “تخف حدة أزمة المحروقات التي أشعلت الاحتجاجات التي أدت الى “قطع الطرق والاعتداء على شاحنات وإلحاق الضرر بمؤسسات حكومية وخاصة”.

من جانبه قال المعايطة إن مديرية الامن العام تتدرج في التعامل مع أعمال الشغب التي أودت بحياة عقيد في الامن العام وإصابة 49 اخرين والاعتداء على 70 آلية للأمن وحوالي 90 آلية أهلية مؤكدا انه سيتم “الضرب بيد من حديد على كل من يريد الاعتداء على الامن الوطني” خاصة بعد ان انحرفت الاحتجاجات عن المسار السلمي.

في السياق ذاته أكد مجلس النواب الاردني في بيان اليوم رفضه “كل مظاهر وسلوكيات الخروج على القانون وأعمال التخريب والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة التي شهدناها وهنا يقف المجلس جنبا الى جنب وخلف الاجهزة الامنية الباسلة ورجالها الاوفياء في التصدي للخارجين على القانون وملاحقتهم لينالوا جزاءهم على كل ما يمكن أن يمس بالقانون وسيادته”.

وكانت السلطات الاردنية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة مقتل ضابط رفيع ” أثناء التعامل مع أحداث شغب” جنوبي البلاد.