الداخلية: ضبط شبكة من 12 شخصاً متخصصة في الترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه ضمن الجهود المتواصلة لقطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون والقائمين على الأعمال المنافية للآداب العامة تمكنت إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط شبكة من (12) شخصاً متخصصة في الترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية في محافظة الأحمدي.

وتوضح الإدارة ان المتابعة الأمنية المكثفة أسفرت عن ورود معلومات تفيد بوجود شخص يدير شبكة خاصة للترويج عن الأعمال المنافية باحدى البنايات وعلى الفور تم اخذ الإذن القانوني اللازم وضبط (12) شخصاً 3 رجال و نساء وتم العثور على العديد من كاميرات المراقبة والأجهزة الذكية المستخدمة في ادارة الشبكة عن طريق برامج التواصل الاجتماعي.

وتم احالة جميع المتهمين الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.