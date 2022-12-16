الموقوفين

الداخلية: ضبط 67 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في العبدلي وصباح الأحمد وأشبيلية والجهراء

16 ديسمبر، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملات الأمنية المكثفة للإدراة العامة لمباحث شؤون الاقامة بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط عدد (58) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في منطقة العبدلي من جنسيات مختلفة، وتم تحرير عدد (58) مخالفة (عامل بغير مركز عمل محدد) من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة وتم اغلاق المتاجر الغير مرخصة وازالة التجاوزات من قبل بلدية الكويت.

كما قامت بضبط (4) أشخاص مخالفين لقانون الاقامة والعمل في منطقتي صباح الأحمد وأشبيلية وضبط مكتب خدم وهمي في منطقة الجهراء يديره (5) أشخاص مخالفين، وتم احالة جميع المخالفين لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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16 ديسمبر، 2022
0 44 أقل من دقيقة

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