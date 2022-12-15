المغرب يحتج لدى الفيفا على حكم المباراة ضد فرنسا بمونديال قطر

المغرب يحتج لدى الفيفا على حكم المباراة ضد فرنسا بمونديال قطر

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس، باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن حكم مباراته أمام فرنسا في المربع الذهبي لمونديال قطر 2022.

وخسر منتخب أسود الأطلس أمام ديوك فرنسا بهدفين دون رد في الدور قبل النهائي لكأس العالم مساء أمس الأربعاء.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي لكأس العالم، وستكون أمامه فرصة للحصول على المركز الثالث بالبطولة حال فوزه على كرواتيا بعد غد السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وجاء في البيان الذي أصدره اتحاد الكرة المغربي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس “احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة سيزار أرتورو راموس بالازويلوس”.

وأضاف البيان أنه جرى توجيه شكوى الى الهيئة المختصة “تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم”، مستغربا في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة (تقنية) الفار لذلك.

وأوضح البيان “تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انها لن تتوان في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالانصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشان الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم”.