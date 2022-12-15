لجنة شؤون الإسكان توافق على قانون تأسيس المدن الإسكانية

وافقت لجنة شؤون الإسكان والعقار خلال اجتماعها اليوم بإجماع أعضائها الحاضرين على التقرير النهائي للاقتراح بقانون في شأن تأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية.

وقال مقرر اللجنة النائب د. عبدالعزيز الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن لجنة الإسكان والعقار منذ بداية اجتماعاتها أعلنت عن خارطة الطريق لعملها

واوضح ” تم الحديث عن 3 مراحل رئيسية، المرحلة الأولى هي مناقشة القوانين المتعلقة بزيادة المعروض لأنه الوسيلة الأساسية لمعالجة أصل الخلل في الأزمة الإسكانية العقارية”

وقال الصقعبي ان المرحلة الثانية تتعلق بلم الشتات وجمع كل الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن العقاري في هيئة واحدة، بينما تم الاتفاق على ان تكون المرحلة الثالثة هي مرحلة ضبط الفوضى العقارية الحاصلة بمناطق السكن الخاص.

وبين أن الفوضى العقارية بمناطق السكن الخاص نتجت عن بعض السلوكيات التجارية التي حولت المناطق السكنية إلى استثمارية وهذا الأمر غير مقبول.

وأكد أن الاقتراح بقانون في شأن إنشاء المدن الإسكانية من ضمن التشريعات المتعلقة بالمرحلة الأولى في شأن زيادة المعروض لافتا الى انه نتاج جهد متواصل وعمل وورش عمل واجتماعات ولجان مع المختصين والمهتمين بالشأن العقاري والمهندسين والعقارين والقطاع الخاص والقطاع الحكومي من المجلس الماضي والمجلس الحالي.

ولفت الى أن الكثير من النواب وعلى رأسهم النائب د. حسن جوهر وأعضاء اللجنة الحالية والكثير من الناشطين شاركوا بأفكارهم وملاحظاتهم.

وبين الصقعبي أنه تم من خلال هذا الاقتراح بالقانون تحقيق الموازنة بين العناصر الثلاث الرئيسية الداخلة بالقانون وهي المستثمر الأجنبي والدولة والمواطن الذي سيكون شريكا في هذه الشركات المساهمة.

وكشف عن أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تملك أراضي تتسع لإنشاء أكثر من 200 ألف وحدة سكنية ولكن المشكلة في توفير الأموال المطلوبة لاستصلاح الأراضي وإنشاء البنى التحتية.

واوضح الصقعبي أن الاقتراح يشجع المستثمر الأجنبي على المشاركة بشكل مباشر بدون وكيل أو وسيط في إنجاز المشاريع الإسكانية والاستفادة من خلال الاستثمار على مدى سنوات في القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية في ذات المدن وبعد هذه السنوات ترجع هذه القطاعات لملكية الدولة.

وشدد على أن الاقتراح بقانون يخفف على الدولة الكثير من الأعباء المالية التي كانت تسبب تعطيل المشاريع الإسكانية في الكثير من المناطق.

واشار الصقعبي الى أن الاقتراح بقانون سيسرع من عملية تسليم الطلبات الإسكانية وإنجاز القسائم و الوحدات السكنية ويجعل للمواطن نصيب في أي حراك استثماري في المدينة.

وقال “أعلم أن هذا القانون وغيره من القوانين ستزعج الكثيرين ، وأعلم أن قوانين زيادة المعروض تحديدا ستؤدي إلى حلحلة الوضع السوق العقاري ونزول أسعار العقار “

وأكد ان هذا الأمر لن يرضي بعض التجار الجشعين الذين يشكلون المافيا التي تسيطر أحيانا على القرار السياسي ولن يعجبهم أن نمس جيوبهم بهذه الطريقة لأن زيادة المعروض يعني بالضرورة نزول أسعار العقار.

وأضاف “أقول لهم أن المواجهة مستمرة وهذا القانون خطوة أساسية ومهمة في اتجاه حل الأزمة الإسكانية العقارية، ولكننا لم ننتهي ، وفي جعبة اللجنة الإسكانية العديد من القوانين التي قدمناها في المجلس الماضي وأعدنا تقديمها بالمجلس الحالي”

واستطرد قائلا ” إذا كنتم خائفين من هذا القانون أقول لكم الخير بقبال وهذه رسالة لكل تجار العقار الجشعين الذين يحاولون التدخل بالقرار السياسي وتوجيهه لمصالحهم الخاصة بدلا من أن يكون القرار السياسي موجها للمصلحة العامة ولمصلحة الأسر الكويتية”.

وختم قائلا” لن نجامل في يوم من الأيام ولن نستهين ولن نستكين ولن نتوقف يوم أو لحظة حتى نرى آخر أسرة كويتية تنعم بسكن يليق بمستوى هذا الشعب الكريم”.