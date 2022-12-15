الإدارة الامريكية تعلن خطة الاستعداد لفيروس “كورونا” في فصل الشتاء

أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الخميس خطة الاستعداد لمواجهة زيادة أعداد الحالات المصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في فصل الشتاء بتوفير اللقاحات والاختبارات والعلاجات.

وقال البيت الأبيض في (صحيفة الحقائق) “رغم ان تفشي فيروس (كورونا) ليس بالقوة الخطيرة التي كان عليها من قبل إلا أنه يواصل التطور والحالات آخذة في الارتفاع مرة أخرى نظرا لقضاء الاسر وقتا أطول داخل بيوتهم في تجمعات أثناء العطلات”.

وأضاف أن خطة الاستعداد الشتوية تتضمن “توسيع نطاق الحصول على اختبارات الفيروس مجانا وبسهولة خلال فصل الشتاء وتوفيرها في المنازل بدءا من ال19 من ديسمبر الجاري”.

وشددت الإدارة الامريكية على حرصها على مراقبة تأثيرات متحورات الفيروس واعداد الحالات مع الولايات وإمكانية زيادة الدعم في حالات الضرورة.