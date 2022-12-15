وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

وزير الخارجية يشيد بإنجاز مشروع المجمع السكني بمدينة أم قصر في العراق

15 ديسمبر، 2022
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أشاد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الخميس بإنجاز مشروع المجمع السكني في مدينة أم قصر بجمهورية العراق الذي سيتم تسليمه بشكل نهائي لدائرة الإسكان بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في جمهورية العراق خلال الفترة الوجيزة المقبلة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تولى تنفيذ المشروع بناء على توجيهات حكومة دولة الكويت وذلك في عام 2013 موضحا بأن هذا المشروع جاء بديلا عن المنازل المتاخمة لخط الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق في منطقة أم قصر تمهيدا لإزالة تلك المنازل وتنفيذا لتوصيات فريق الأمم المتحدة بشأن صيانة العلامات الحدودية بين البلدين وإزالة كافة العوائق على جانبي الحدود.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتاج حرص قيادتي البلدين الشقيقين وما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها رئيس وزراء جمهورية العراق مؤخرا إلى دولة الكويت على تعزيز أواصر علاقات الأخوة والعمل على إغلاق كافة الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة للعلاقات الأخوية تتوافق مع عمقها وما يربطهما من روابط.

المصدر
كونا
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15 ديسمبر، 2022
0 16 دقيقة واحدة

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