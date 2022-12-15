وفدٌ من جامعة الكويت في زيارة شركة نفط الكويت “KOC” لمتابعة التعاون البحثي المشترك بين المؤسستين

قام وفدٌ من جامعة الكويت بزيارة إلى شركة نفط الكويت في منطقة الأحمدي، وذلك في يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 ، وتأتي هذه الزيارة ضمن بنود متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون البحثي الموقعة بين الطرفين في يوليو 2019 لمدة خمس سنوات والخاصة بالتعاون البحثي من خلال إيجاد حلول مبتكرة للصعوبات والتحديات التي تواجهها عمليات استكشاف وإنتاج النفط بدولة الكويت عن طريق خبرات وإمكانيات أعضاء الهيئة الأكاديمية المتخصصة من منتسبي جامعة الكويت.

تضمن وفد جامعة الكويت المشارك باللقاء كلًّا من القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د. عثمان الخضر، ومساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث أ.د. نورية الكندري، ومساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د. حنين الغبرا، ومساعد نائب مدير الجامعة لتمويل وتنفيذ الأبحاث د.عبدالله سلطان، ود.سوزان البستان القائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الأكاديمية ، ود.محمد بن سبت القائم بأعمال عميد كلية العلوم ، بالإضافة إلى الباحثين من أعضاء الهيئة الأكاديمية بكلية الهندسة والبترول والمعنيين بالمشاريع القائمة بالاتفاقية متمثلين في: د.مشعل الغريب، ود. مبخوت الدوسري من قسم هندسة البترول ود. عبدالرحمن الصليلي من قسم الهندسة المدنية.

ومثل شركة نفط الكويت السيد حمد الزعابي مدير مجموعة الابتكار والتكنولوجيا والسيد عبد الله عيد العتيبي رئيس فريق التخطيط والمساندة بالمجموعة والمشرف العام على الاتفاقية وبحضور رؤساء الفرق المعنية وأعضاء الفرق البحثية المعنيين بمتابعة وتنفيذ بنود الاتفاقية والمشاريع البحثية بالمجموعة.

حيث ارتكز اللقاء على عرض تفصيلي للوضع الحالي للمشاريع، إضافة إلى شرح توضيحي لسير المشاريع المنبثقة من الاتفاقية والتي تم استعراضها من خلال الفرق البحثية المعنية المشتركة بين الطرفين لكل مشروع.

ثم تطرق الاجتماع إلى عرض العديد من جوانب التعاون العلمي والبحثي المشترك بين المؤسستين؛ حيث أكد أ.د. عثمان الخضر على ما تبذله جامعة الكويت من جهود مستمرة في سبيل تذليل العقبات أمام تحقيق التعاون البحثي المثمر مع شركة نفط الكويت، كما تطرقت أ.د. نورية الكندري إلى مناقشة أهم القضايا الإدارية والفنية والمالية التي تواجه الباحثين في المشروعات الممولة تمويلاً كلياً من شركة نفط الكويت لإيجاد الحلول الممكنة لها بهدف تعميق التعاون بين الطرفين.