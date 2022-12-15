سمو أمير البلاد يهنئ ملك المغرب بتأهل منتخب بلاده لكرة القدم إلى دور النصف نهائي بكأس العالم “قطر 2022”

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى دور النصف نهائي في بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر الشقيقة.

معبرا سموه رعاه الله عن بالغ السرور بهذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق لمنتخب المغرب لكرة القدم كأول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى هذه المراحل المتقدمة في هذه البطولة الدولية الكبرى مشيدا سموه حفظه الله بما تحلى به المنتخب المغربي من أداء فني رفيع وروح رياضية عالية وإصرار وتفان كبيرين في تمثيل المملكة المغربية على أكمل وجه وبصورة كانت محط التقدير والإعجاب ومتمنيا سموه للمنتخب المغربي كل التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية البارزة في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته وعلى الأسرة الملكية الكريمة وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة المغربية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص التهنئة بمناسبة تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى دور النصف نهائي في بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر الشقيقة.

مشيدا سموه حفظه الله بالأداء الرفيع الذي قدمه المنتخب المغربي وما تحلى به من روح رياضية عالية متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.