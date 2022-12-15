عادل الدمخي يقترح إفساح المجال للجمعيات التعاونية في إدارة وصيانة الحدائق العامة

أعلن النائب د.عادل الدمخي عن تقدمه باقتراح برغبة بإفساح المجال للجمعيات التعاونية في إدارة وصيانة الحدائق العامة.

ونص الاقتراح على مايلي:

خصصت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مواقع للحدائق العامة في مختلف مناطق دولة الكويت كمتنفس ترفيهي وترويحي لأهالي المنطقة، وتعاقدت الهيئة مع بعض الشركات لمتابعة وصيانة الحدائق، إلا أنه لوحظ الإهمال في كثير من هذه الحدائق سواء بالمزروعات والخدمات المفترض توفيرهـا بالحدائق مثل المطاعم ودورات المياه والأمـن بسبب المشاكل التعاقدية مع المقاول أو خلافه، ما يفقدها الهدف من إنشائها بل ويجعلها خطراً أمنياً على المنطقة، علماً بأن هناك جمعيات تعاونية تقدمت للهيئة بطلب تنسيق الحدائق واستثمارها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

” إفساح المجال للجمعيات التعاونية في إدارة وصيانة الحدائق العامة “.