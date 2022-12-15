أردوغان: عرضت على بوتين عقد لقاء بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أنه عرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين إجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين في أثناء عودته إلى تركيا قادماً من تركمانستان التي زارها أمس لحضور “القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان” التي عقدت بمدينة تركمانباشي.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: “عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلقى العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون بدأنا سلسلة اللقاءات”.

وأضاف: “نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية-روسية-سورية، ولذلك يجب أولاً عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية”.

ولفت أردوغان إلى أن آبار النفط في سوريا حالياً تحت حماية قوات التحالف، مضيفاً: “يبيعون للنظام. التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن لكن نفد صبرنا”.

وفيما يخص نقل غاز تركمانستان عبر تركيا (إلى أوروبا) قال أردوغان: “سيجري رئيس تركمانستان زيارة إلى تركيا مطلع العام القادم، حينها سنضع النقاط الأخيرة على هذا الموضوع”.

وأوضح أن وزراء الطاقة في تركيا وأذربيجان وتركمانستان سيبحثون قريباً تفاصيل نقل الغاز إلى أوروبا، قائلاً: “أصدرت تعليماتي للوزير بأن ينتهي الأمر في غضون شهر واحد”.