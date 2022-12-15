وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي جاسم محمد البغلي

وزيرة الشؤون: حريصون على دعم المنتجات الوطنية وتذليل العقبات أمام انتشارها

15 ديسمبر، 2022
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أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي اليوم السبت حرصها على الاستمرار في بذل كل الجهود التي تساهم في دعم المنتجات الوطنية وتذليل العقبات التي تحول دون انتشارها وتسويقها بالصورة المنشودة داخل الكويت وخارجها.

وأعربت الوزيرة البغلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن فخرها بما حققته المنتجات الوطنية من تميز في الجودة والنوعية فضلا عن التنوع الكبير في معظم المجالات الأساسية اضافة إلى أسعارها التنافسية.

وعبرت عن سعادتها بالنتائج التي حققها معرض المنتجات الوطنية الأول لدعم المنتجين الكويتيين الذي استضافته جمعية العديلية التعاونية يوم السبت الماضي ومساهمته في الترويج للمنتجات الوطنية.

وأضافت انه استمرارا للنجاح الذي حققه ذلك المعرض فإن عددا من الجمعيات التعاونية اعلنت انها ستستضيف معارض مشابهة وستكون بدايتها مع المعرض الثاني الذي يقام في جمعية النعيم يومي السبت والأحد المقبلين.

واشادت البغلي بدور اتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تنظيم مثل هذه المعارض والتعاون القائم بينهما وبين المنتجين الزراعيين لانجاحها وتعميم تجربتها.

المصدر
كونا
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15 ديسمبر، 2022
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