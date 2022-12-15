سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك البحرين بالذكرى الـ51 للعيد الوطني للمملكة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة.

مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققتها مملكة البحرين الشقيقة على كافة الاصعدة وفي مختلف الميادين.

كما اعرب فيها سموه حفظه الله عن الثناء على العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات الى افاق ارحب.

متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لمملكة البحرين الشققة.

متمنيا سموه لجلالته وافر الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.