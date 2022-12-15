الصحة: زيادة المقبولين في البرامج التخصصية للبورد الكويتي بنسبة تتجاوز 50 % مقارنة بالسنوات السابقة

في إطار حرص وزارة الصحة على توفير أفضل فرص التأهيل والتدريب للكوادر الطبية الوطنية، ومجابهة التحديات المتعلقة بالتعليم الطبي، وبتوجيهات من وزير الصحة د. أحمد العوضي، أعلنت وزارة الصحة عن زيادة أعداد المقبولين في البرامج التخصصية للبورد الكويتي بمتوسط يتجاوز نسبة 50 في مختلف البرامج، مقارنة بالسنوات السابقة.

كما تؤكد الوزارة أن نسب زيادة المقبولين والتي تصل في بعض التخصصات إلى نحو %200 تسير جنباً إلى جنب مع الحفاظ على جودة التدريب والتعليم فضلا عن زيادة فرص الابتعاث الدراسي إلى الجامعات المرموقة عالميا.

من جهته أعلن مراقب الدارسات العليا في معهد الكويت للاختصاصات الطبية د. عبد الله رجب عن إشراف قسم الدارسات العليا على مقابلات المتقدمين للبورد الكويتي والذين بلغ عددهم أكثر من 700 طبيباً خلال الأسبوع الماضي، وأوضح أن أولوية القبول في برامج البورد الكويتي وفقا للقانون 324 لسنة 2018 هي للطبيب الكويتي في مختلف البرامج، والتي تشمل 28 برنامجا و 7 زمالات.