“الأرصاد الجوية”: فرص لأمطار متفرقة ورعدية خلال عطلة نهاية الاسبوع

قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بمنخفض جوي يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وأضاف القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن الطقس سيشهد نشاطا في سرعة الرياح قد تزيد على 50 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام وتستمر فرص الأمطار حتى منتصف يوم الجمعة.

وأوضح أن طقس نهار اليوم دافئ وغائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتبلغ سرعتها بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا على بعض المناطق.

وأضاف أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية في حين تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج يبلغ ارتفاعه بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن طقس مساء اليوم يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتبلغ بين 08 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة مع تشكل الضباب على بعض المناطق بينما تبلغ درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 18 و20 درجة مئوية أما حالة البحر فتكون خفيفة إلى معتدلة الموج يبلغ ارتفاعه بين 2 و6 أقدام.

أما عن الطقس المتوقع لنهار غد فأوضح أنه سيكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 08 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة على بعض المناطق وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 23 و25 درجة مئوية بينما تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج وارتفاعه بين 2 و4 أقدام.

وذكر القراوي أن طقس مساء الجمعة يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 08 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 17 و19 درجة مئوية في حين تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج وارتفاعه بين 2 و4 أقدام.

وأضاف أن الطقس المتوقع ليوم بعد غد السبت يكون نهارا دافئا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تبلغ بين 10 و38 كيلومترا في الساعة وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 22 و24 درجة مئوية في حين تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج وارتفاعه 2 و5 أقدام.

ولفت إلى أن طقس مساء السبت سيكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 08 و32 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 16 و18 درجة مئوية في حين تكون حالة البحر خفيفة الى معتدلة الموج وارتفاعه بين 1 و 4 أقدام.