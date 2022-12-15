النائب عيسى الكندري

عيسى الكندري يقترح زيادة مخصصات المرضى بالخارج ومرافقيهم بنسبة لا تقل عن 50%

15 ديسمبر، 2022
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أعلن النائب عيسى الكندري عن تقدمه باقتراح برغبة بزيادة مخصصات المرضى بالخارج ومرافقيهم ممن يعالجون على نفقة الدولة بنسبة لا تقل عن 50%، قال في مقدمته ما يلي:

مراعاة لظروف المرضى ومرافقيهم في الخارج وما يعانونه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العلاج في الخارج من زيادة غلاء المعيشة والسكن في تلك البلدان وإيماناً منا بحقهم وواجبنا الذي يتحتم علينا الوقوف إلى جانبهم أثناء علاجهم بالخارج، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

” زيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يعالجون في الخارج على نفقة الدولة بنسبة لا تقل عن 50% “.

المصدر
الدستور
الوسوم
15 ديسمبر، 2022
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