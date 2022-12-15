السيارة

الداخلية: ضبط مركبة ظهرت في مقطع فيديو تقوم بأعمال الإستهتار والرعونة معرضة حياة الآخرين للخطر

15 ديسمبر، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عن تمكن قطاع الأمن العام ممثلاً بمديرية أمن محافظة الأحمدي من ضبط مركبة ظهرت بمقطع فيديو متداول وتقوم بأعمال الإستهتار والرعونة معرضة حياة الآخرين للخطر وتم تحرير عدة مخالفات استهتار ورعونة – عدم وضع لوحات مركبة – وضع ملصقات – تلف صبغ المركبة اثر استهتار وتم احالة المركبة الى كراج الحجز.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بجميع قائدي المركبات الى ضرورة الالتزام بقانون المرور حماية لهم ولمستخدمي الطريق، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) في حال رصد أي مخالفات مرورية.

المصدر
وزارة الداخلية
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15 ديسمبر، 2022
0 70 أقل من دقيقة

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