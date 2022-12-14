مونديال 2022: فرنسا تنهي الحلم المغربي وتبلغ النهائي الثاني توالياً لملاقاة الأرجنتين

أنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي عندما تغلّب عليه 2-صفر الأربعاء على ملعب البيت في الخور، في نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، وبلغ المباراة النهائية الثانية تواليا والرابعة في تاريخه.

وسجل تيو هرنانديز (5) والبديل راندال كولو مواني (79) هدفي فرنسا التي تلتقي في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب لوسيل مع الأرجنتين الفائزة على كرواتيا الوصيفة 3-صفر الثلاثاء.

أما المغرب فسيلعب مباراة تحديد المركز الثالث السبت على استاد خليفة الدولي ضد كرواتيا التي تعادل معها سلبا في الجولة الأولى، قبل أن تكرّ سبحة انتصاراته المتتالية على بلجيكا (2-صفر) وكندا (2-1) عندما بلغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1986 في المكسيك.

وتابع المغرب مشواره الناجح في المونديال محققا إنجازين تاريخيين ببلوغه ربع النهائي على حساب إسبانيا بركلات الترجيح، ثم نصف النهائي على حساب البرتغال في أول إنجاز لمنتخب عربي وإفريقي يبلغ دور الأربعة.

في المقابل، بلغت فرنسا المباراة النهائية الرابعة في تاريخها بعد 1998 عندما نالت اللقب على حساب البرازيل، ثم 2006 عندما خسرت أمام ايطاليا، و2018 عندما توجت للمرة الثانية في تاريخها على حساب كرواتيا.

وباتت فرنسا على بعد مباراة واحدة من الظفر باللقب وتصبح أول من يحتفظ به منذ برازيل بيليه في عام 1962.