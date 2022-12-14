البرلمان الأوروبي يدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية

تبنى البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء قرارا يدعو الى وضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال امده وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية.

واكد البرلمان الأوروبي في بيان دعمه الثابت لحل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط 1967 “مع وجود دولتين ديمقراطيتين تتمتعان بالسيادة والقدس عاصمة لهما”.

وحث أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمع الدولي على دعم الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في المفاوضات التي من شأنها أن تؤدي إلى الوضع النهائي.

وأشار البرلمان الى ان المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية” بموجب القانون الدولي داعيا الى إنهائها فورا.

وشدد على ان القرارات الأخيرة لإقامة مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية سيقوض افاق حل الدولتين القابل للتطبيق.

كما شدد على ضرورة وقف جميع اعمال العنف بما في ذلك الاستخدام “غير المتناسب” للقوة في العمليات العسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية والهجمات ضد المدنيين الأبرياء واستهداف البنى التحتية المدنية.

ودعا أعضاء البرلمان الى اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية التي طال انتظارها مطالبين اسرائيل بالسماح باجرائها في القدس الشرقية مؤكدين ضرورة السماح للاتحاد والبرلمان الأوروبيين بمراقبتها بناء على دعوه تقدم لهما.

وأكد البرلمان أهمية ضمان التعليم للشعب الفلسطيني لبناء آفاق أوسع لحل الدولتين وذلك إدراكا لدور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).