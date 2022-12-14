وزير الخارجية يستقبل سفير أثيوبيا بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد

وزير الخارجية يستقبل سفير أثيوبيا بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد

14 ديسمبر، 2022
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استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء في ديوان عام وزارة الخارجية سفير جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة حسن تاجو لجاس وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الكويت وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وشكره على ما قدمه لتطوير تلك العلاقات متمنيا له النجاح في مهامه القادمة.

المصدر
كونا
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14 ديسمبر، 2022
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