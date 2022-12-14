السفير الهين: دولة الكويت حريصة على تعزيز التواصل الدائم مع المنظمة الدولية للهجرة

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على تعزيز التواصل الدائم مع المنظمة الدولية للهجرة للوقوف على تطورات تيارات الهجرة العالمية والتحديات التي تواجهها مختلف المناطق الجغرافية.

جاء ذلك في تصريح السفير الهين لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماعه مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو بمقر المندوبية الكويتية لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وحذر السفير الكويتي من إن التغيرات المناخية السلبية التي يشهدها العالم وما أدت إليه من كوارث إنسانية كالجفاف والسيول والفيضانات أصبحت من العوامل التي تدفع “بمئات الآلاف إن لم يكن الملايين للهجرة بحثا عن موارد رزق جديدة وعيش آمن”.

وأكد أيضا أن الكويت ليست بمنأى عن كل هذه التطورات مع حرصها على الحوار مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة لتوضيح مواقفها استنادا إلى ثوابت سياساتها الخارجية.

وتابع “إننا في السياق ذاته تواصلنا أيضا مع المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في جنيف دومينيك بورغيون هذا الأسبوع للوقوف على آخر مستجدات أزمة الغذاء العالمية وانعكاسات المتغيرات الجيواستراتيجية عليها لا سيما أن بعضا من الدول تعاني الآن من مشكلتي ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهو ما ينعكس تلقائيا على سوق الغذاء دوليا”.

وشدد السفير الهين على حرص دولة الكويت على تعزيز تواصلها الدائم مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف للتنسيق والتعاون بما يتسق مع سياسة دولة الكويت الخارجية.