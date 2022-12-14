بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 5.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 5.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 6ر5 نقطة ليبلغ مستوى 5ر7390 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة.

وتم تداول 125 مليون سهم عبر 5994 صفقة نقدية بقيمة 9ر41 مليون دينار (نحو 9ر126 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر3 نقطة ليبلغ مستوى 73ر5664 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة من خلال تداول 8ر88 مليون سهم عبر 2562 صفقة نقدية بقيمة 3ر25 مليون دينار (نحو 6ر76 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر6 نقطة ليبلغ مستوى 87ر8227 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 19ر36 مليون سهم عبر 3432 صفقة بقيمة 5ر16 مليون دينار (نحو 9ر49 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر14 نقطة ليبلغ مستوى 5819 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 3ر81 مليون سهم عبر 1884 صفقة نقدية بقيمة 6ر24 مليون دينار (نحو 5ر74 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(نور) و(السورية) و(امتيازات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (تجاري) و(بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الخليجي) و(الأولى) و(صلبوخ) و(مراكز) الأكثر انخفاضا.