وزارة الداخلية

وزارة الداخلية تدعو الجميع إلى توخي الحيطة لتقلبات الأحوال الجوية واحتمال هطول أمطار

14 ديسمبر، 2022
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دعت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء المواطنين والمقيمين مستخدمي الطرق ومرتادي البحر إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية وتقلب حالة الطقس وتحذيرات إدارة الأرصاد الجوية باحتمال هطول الأمطار.

وناشدت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع عدم التردد والاتصال على هاتف الطوارئ (112) عند مواجهتهم أي حالة طارئة وطلب أي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.

كما ناشدت رواد البحر عدم التردد بالاتصال على عمليات خفر السواحل (1880888) داعية أيضا المواطنين والمقيمين قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقوانين وقواعد اداب المرور لسلامة جميع مرتادي الطرق.

المصدر
كونا
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14 ديسمبر، 2022
0 19 أقل من دقيقة

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