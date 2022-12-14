صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك البحرين بالذكرى ال23 لتوليه مقاليد الحكم

14 ديسمبر، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتولي جلالته مقاليد الحكم.

مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها مملكة البحرين الشقيقة بمختلف المجالات في عهد جلالته الميمون معربا سموه حفظه الله في الوقت ذاته عن الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع بين الأسرتين الكريمتين والشعبين والبلدين الشقيقين.

متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتولي جلالته مقاليد الحكم.

متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة وموفور العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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14 ديسمبر، 2022
0 19 دقيقة واحدة

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