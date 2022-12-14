مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال

مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.

وينظر المجلس في خمسة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين، بالإضافة إلى طلب تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون المتقاعدين.

ومدرج على الجدول تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، بشأن عدد من الحسابات الختامية لعدد من الجهات المستقلة والملحقة.

من الجلسة:

مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية .. ويزكي النواب عبدالله المضف وعبدالله فهاد ومهند الساير وحامد البذالي ومرزوق الحبيني لعضويتها

مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة تحقيق بشأن فحص عقدي طائرات الكاراكال واليوروفايتر .. ويزكي النواب حمد المدلج ومهلهل المضف ود. حمد المطر ود. عادل الدمخي وماجد المطيري لعضويتها

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي بالتحقيق في أسباب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الغذائي المحلي

مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة تحقيق فيما أثير من شكاوى حول استبعاد بعض المستوفين للشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش .. ويزكي النواب سعود العصفور وحامد البذالي وخالد الطمار وماجد المطيري ود. خليل أبل لعضويتها

رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير : قانون (تجريم الشخصية الاعتبارية) مهم ويتوافق مع جهود مكافحة الفساد وتعزيز “نزاهة” .. ويعمل على الحد من ارتكاب الكيانات الاعتبارية الجرائم بإسم الأشخاص والشركات

مبارك الحجرف خلال مناقشة ( تجريم الشخصية الاعتبارية) : القانون يعد أحد سلاسل إكمال منظومة مكافحة الفساد .. ويعمل على سد الثغرات المتمثلة بعدم مسؤولية الشخص الاعتباري

د. جنان بوشهري خلال مناقشة ( تجريم الشخصية الاعتبارية) : القانون مهم لسد فراغ تشريعي .. واستحقاق دولي يمهد لاستكمال دائرة مكافحة الفساد

د. عبدالكريم الكندري خلال مناقشة ( تجريم الشخصية الاعتبارية) : القانون يستكمل منظومة متابعة ومحاصرة الفساد .. ويعد متطلبا وطنيا يحمي الدولة من الكيانات التي تنشأ بهدف ارتكاب الجرائم

د.خليل أبل خلال مناقشة ( تجريم الشخصية الاعتبارية) : القانون ناقص .. وإذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد لعاقبت الأشخاص الطبيعيين المرتبطين بالأشخاص الاعتباريين وحرمتهم من المناقصات

أسامة الشاهين خلال مناقشة ( تجريم الشخصية الاعتبارية) : القانون يعمل على سد ثغرات كبيرة استغلها الأشخاص الاعتباريين .. ويؤكد ان هناك جدية في محاربة الفساد

د. عادل الدمخي خلال مناقشة ( تجريم الشخصية الاعتبارية) : هذا القانون ضمن مجموعة قوانين مواكبة لمحاربة الفساد ..والمشكلة ليست في القوانين لكن في كيفية تطبيقها

د. حسن جوهر خلال مناقشة ( تجريم الشخصية الاعتبارية) : هذا القانون يضع لبنة جديدة في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية