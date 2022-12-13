طائرة من طراز يوروفايتر - تايفون

إيطاليا: سقوط مقاتلة من طراز “يوروفايتر” في طلعة تدريبية بجزيرة “صقلية”

14 ديسمبر، 2022
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أعلنت قيادة القوات الجوية الإيطالية اليوم الثلاثاء سقوط مقاتلة من طراز (يوروفايتر) أثناء طلعة تدريبية بجزيرة (صقلية) جنوبي البلاد فيما سارعت فرق الإنقاذ للبحث عن قائدها.

وقالت القيادة في بيان إن المقاتلة تتبع للسرب ال37 المتمركز بقاعدة (تراباني) في جزيرة (صقلية) “وتحطمت خلال رحلة العودة إلى القاعدة الأم من مهمة تدريبية لأسباب غير معروفة حتى الآن” وذلك على بعد نحو ثمانية كيلومترات جنوب شرقي القاعدة.

وأوضح البيان أن العمل يجري حاليا للوصول إلى موقع حادث سقوط الطائرة بمشاركة قوات الأمن ورجال الإطفاء يرافقهم فريق من المتخصصين بالسرب.

المصدر
كونا
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14 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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