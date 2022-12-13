ليونيل ميسي

مونديال 2022: ميسي يقود الأرجنتين الى النهائي بفوز كبير على كرواتيا

14 ديسمبر، 2022
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قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين الى نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بفوزه على نظيره الكرواتي وصيف 2018 بنتيجة كبيرة 3-صفر، الثلاثاء على ملعب لوسيل في نصف نهائي النسخة الـ22 المقامة في قطر.

وبمؤازرة حشد كبير من الجمهور الأرجنتيني ما جعل رجال المدرب ليونيل سكالوني يشعرون كأنهم يلعبون على أرضهم، حسم أبطال 1978 و1986 اللقاء في الشوط الأول بفضل هدف للقائد ميسي (34 من ركلة جزاء) وثنائية لخوليان ألفاريس (39 و69).

وتلتقي الأرجنتين في النهائي المقرر الأحد على الملعب عينه مع فرنسا حاملة اللقب أو المغرب اللذين يلتقيان الأربعاء على استاد البيت في الخور.

المصدر
أ ف ب
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14 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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