دوري زين الممتاز: الساحل يهزم القادسية والعربي يتعادل مع النصر ضمن مباريات القسم الثاني

دوري زين الممتاز: الساحل يهزم القادسية والعربي يتعادل مع النصر ضمن مباريات القسم الثاني

تمكن نادي الساحل اليوم الثلاثاء من هزيمة نظيره القادسية بنتيجة (4-1) ضمن مباريات القسم الثاني من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين) فيما تعادل العربي مع النصر ضمن الجولة نفسها بهدفين لكل منهما.

وسيطر الساحل على مجريات اللقاء الذي جمعه والقادسية على استاد (محمد الحمد) إذ سجل دينيز سيلفا ثنائية عززها راشد المطيري وحسن الشمري بهدفين آخرين في حين سجل للقادسية مامادو سورو.

في المباراة الأخرى التي أقيمت على ملعب نادي الشباب تمكن النصر من التعادل مع العربي في الدقيقة الأخيرة.

سجل للعربي كيغسلاي ايدوه ومحمد الصولة في حين سجل للنصر عبدالله الرشيدي وروبين.