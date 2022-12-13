مجلة CEO تختار طلال العجمي كأفضل رئيس تنفيذي في التكنولوجيا المالية لسنة 2022

اختارت مجلة “CEO” العالمية في الشرق الاوسط طلال العجمي الرئيس التنفيذي لشركة “في اي ماركتس” كأفضل رئيس تنفيذي في التكنولوجيا المالية لسنة 2022.

عن شركة “في اي ماركتس”

تعتبر فيرجن انتراشيونال ماركتس وسيط معرف لشركة ون فيننشال ماركتس و هو وسيط مرخص و معرف من هيئة مراقبة السلوكيات المالية تحت رقم 672736.

ون فيننشال ماركتس شركة ذات حضور عالمي و خبرات محلية و اقليمية مع تواجد في الشرق الأوسط, أوروبا , أمريكا الجنوبية و الوسطى , و شرق آسيا. فيرجن انترناشيونال ماركتس من الأسماء المميزة في مجال تداول العملات في الكويت تزود مستثمريها بأفضل الخدمات.

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