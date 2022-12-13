وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال الاجتماع

وزير الخارجية يبحث مع مساعديه سبل تطوير عمل الوزارة بما يعزز مضامين الدبلوماسية الكويتية

13 ديسمبر، 2022
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اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام الوزارة مع مساعدي الوزير حيث تناول الاجتماع شؤون الوزارة ومتابعة أدائها وسبل تطوير العمل فيها وتأكيد الحرص على مصالح وحقوق موظفيها.

ووجه الشيخ سالم الصباح المساعدين والمسؤولين في وزارة الخارجية نحو تسخير كافة الإمكانات لتطوير مستوى العمل في المؤسسة بما يتواكب مع التوجيهات والرؤى وتعزيز عناصر ومضامين الدبلوماسية الكويتية وحثهم على الدفع بوتيرة العمل بما يقوم المصلحة العامة للوزارة ويحقق التقدم المنشود فيها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

المصدر
كونا
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13 ديسمبر، 2022
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