وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم

الولايات المتحدة تعلن عن اختراق علمي كبير في مجال الاندماج الذري

13 ديسمبر، 2022
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أعلن علماء أميركيون الثلاثاء تحقيق “اختراق علمي كبير” في مجال الاندماج النووي، قد يحدث يوماً ثورة في إنتاج الطاقة على الأرض.

وأوضح مختبر لورانس ليفرمور الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية في تغريدة أنّ تجربة أجراها الأسبوع الماضي “أنتجت من خلال الاندماج النووي كمية أكبر من الطاقة” المستخدمة في أجهزة الليزر لبدء التفاعل.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم إن الطاقة الاندماجية تعتبر طاقة نظيفة تساعد في إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.

المصدر
سكاي نيوز
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13 ديسمبر، 2022
0 33 أقل من دقيقة

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