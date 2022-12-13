“الصحة”: الاتفاق مع مستشفى غوستاف روسي على التعاون في علاجات السرطان بشكل مباشر دون طرف ثالث

“الصحة”: الاتفاق مع مستشفى غوستاف روسي على التعاون في علاجات السرطان بشكل مباشر دون طرف ثالث

بهدف تقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى، وفتح آفاق التعاون مع المؤسسات العلاجية العالمية، أفادت وزارة الصحة عن تواصل وزير الصحة د. أحمد العوضي المباشر مع رئيس العلاقات الدولية لمستشفى “غوستاف روسي Gustave Roussy” الفرنسي لعلاج أمراض السرطان ريمي ثيوليت

كما تفيد الوزارة بأنه قد تم الاتفاق على فتح آفاق التعاون في مجال علاجات السرطان وبشكل مباشر مع دولة الكويت ووزارة الصحة – دون طرف ثالث، اعتبارا من مطلع عام 2023 بمشيئة الله، بعد أن أبدى المستشفى ترحيبه بمبادرة معالي الوزير، وخاصة بعد أن قد انتهى العقد المبرم بين المستشفى وبين الوكيل المحلي السابق.

وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات الصحية الرائدة عالميا للمرضى، والاستعانة بخبرات المتخصصين العالميين، كما تستهدف الوزارة أن تكون الكويت مركزا إقليميا لعلاج مرضى السرطان، في ظل الإمكانيات العالية التي تمتع بها المنظومة الصحية في البلاد، وتعزيز التعاون والتبادل المشترك للخبرات.