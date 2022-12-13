بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 26.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 26.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 7ر26 نقطة ليبلغ مستوى 85ر7384 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 في المئة.

وتم تداول 137 مليون سهم عبر 7367 صفقة نقدية بقيمة 2ر46 مليون دينار (نحو 9ر139 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر15 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5661 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 27ر0 في المئة من خلال تداول 5ر88 مليون سهم عبر 2793 صفقة نقدية بقيمة 9ر21 مليون دينار (نحو 3ر66 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر31 نقطة ليبلغ مستوى 31ر8221 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 4ر48 مليون سهم عبر 4574 صفقة بقيمة 3ر24 مليون دينار (نحو 6ر73 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 33 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5804 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 57ر0 في المئة من خلال تداول 76 مليون سهم عبر 1843 صفقة نقدية بقيمة 9ر20 مليون دينار (نحو 3ر63 مليون دولار).

وكانت شركات (التقدم) و(أسس) و(الأنظمة) و(الديرة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (تجاري) و(بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (اكتتاب) و(صكوك) و(سينما) و(مدار) الأكثر انخفاضا.