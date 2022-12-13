“زين” تحصد الجوائز الأبرز في حفل “جائزة الكويت للإبداع”

حصدت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت أربع جوائز ضمن الدورة العاشرة من جائزة الكويت للإبداع تقديراً لتميّزها في صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي الهادف على مدار العامل، لتكون بذلك الشركة الأكثر استحواذاً على الجوائز على مدار السنوات العشر الماضية في تاريخ الجائزة.

وأتى تتويج زين بالجوائز الأربع على هامش الحفل الذي نظّمه الملتقى الإعلامي العربي تحت رعاية معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وحضور وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي، وتواجد نُخبة من الإعلاميين والفنانين وصُناع المحتوى من الساحتين المحلية والإقليمية.

وفازت زين بكل من: جائزة الإخراج عن إعلان رمضان “مكتوبة علينا”، وجائزة الإبداع عن إعلان عيد الفطر “صوت العيد”، وجائزة التميز في برامج الترفيه عن مسرحيتها لعيد الفطر “زين للأبد”، بالإضافة إلى جائزة العلاقات العامة للرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي.

وحصدت زين جائزة الإخراج عن إعلانها لشهر رمضان المبارك 2022 “مكتوبة علينا” من إنتاج شركة Joy Productions، وذلك تقديراً لتميّز وإبداع المخرج سمير عبّود، وكان الإعلان من بطولة الفنانة اللبنانية نادين نجيم والفنانة البحرينية حلا الترك، وكلمات هبة مشاري حمادة، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع الموسيقي لوسام عبدالمنعم، وهندسة الصوت لأميت ناثان، وقد حصد الإعلان أكثر من 16 مليون مُشاهدة منُذ إطلاقه.

محمد بن ناجي وماضي الخميس يتوسطان وليد الخشتي وفريق زين

وحصدت زين جائزة الإبداع تقديراً لتميّز إعلانها لعيد الفطر السعيد 2022 “صوت العيد” من إنتاج شركة Joy Productions وA One Productions، وإخراج أحمد عبدالواحد، والإنتاج الموسيقي من Music Yard، والتأليف الموسيقي لإيهاب عبدالواحد، وكلمات منة القيعي، والتوزيع الموسيقي لوسام عبدالمنعم، وهندسة الصوت لأميت ناثان، وقد حصد الإعلان أكثر من 184 مليون مُشاهدة منُذ إطلاقه.

كما حصدت زين جائزة التميز في برامج الترفيه تقديراً لتميّز مسرحيتها السنوية لعيد الفطر السعيد 2022 “زين للأبد”، والتي عادت بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة، حيث احتفت زين بالعام العاشر على إنتاجها لمسرحيات عيد الفطر من خلال أرقى عرض مسرحي “زين للأبد”، والذي رسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال وعائلاتهم طوال عطلة عيد الفطر السعيد في “الأرينا كويت” بمول 360، واستعرض مغامرات فتاة صغيرة وأصدقائها وسط العديد من اللوحات الفنية المتميزة مثل الثلوج والغابات والبحار التي خبأت العديد من المفاجآت والمغامرات، وتميّز بالألحان الموسيقية الجميلة والكلمات المُعبرة والهادفة، وكانت من كاتبة هبة حمادة، وألحان حنين حسين، وتوزيع عمار البني، وإخراج سمير عبود.

وشهدت الجائزة السنوية – التي تُنظّمها هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المُتكامل – تواجد العديد من الجهات الإعلامية والشخصيات الإبداعية في المجالات الإعلامية والإعلانية والفنية على المستويين المحلي والإقليمي، وعدد كبير من كبار الفنانين الكويتيين والخليجيين والشخصيات المؤثرة في الإعلام العربي.

محمد بن ناجي وماضي الخميس يتوسطان وليد الخشتي وفريق زين

وتحرص زين دائماً على أن يعكس المحتوى الفني لإعلاناتها قيم علامتها التجارية، حيث تمتد أهدافها إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات الاتصالات فقط، فكان دائماً الطموح بأن يُنظر إليها كعلامة تجارية تخدم كافة جوانب الحياة، وتتشارك مع مجتمعاتها الأحداث والمناسبات والقضايا الأكثر تأثيرا في كافة الأوقات.

وجاء فوز زين بهذه الجوائز ليسلّط الضوء على تميّز نشاطها التسويقي والإعلاني الذي عوّدت جمهورها عليه كل عام، وعلى حرصها لتفعيل هذا الجانب لديها كونها من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة في الكويت، حيث تؤمن الشركة بأهمية الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة وتأثيره الكبير على المؤسسات والأفراد في المجتمع، بالإضافة لكون الإعلان التجاري وسيلة أساسية للتواصل مع المجتمع بمختلف فئاته.

وتهدف جائزة الكويت للإبداع إلى رفع معايير صناعة الإعلان في الكويت والعالم العربي، وهي تتماشى مع المعايير الدولية لصقل مهارة العاملين في مجال صناعة الإعلان عبر إيجاد روح تنافسية إبداعية تسهم في تطوير الإمكانات الفنية والمهارية، إلى جانب ترويج الأفكار الإيجابية والبنّاءة المستخدمة في المواد الإعلانية.

وتتمتع لجنة التحكيم بمستوى عالٍ من المهنية والخبرة والتنوع، وتضم عشرة أعضاء إعلاميين وأكاديميين ومتخصصين في صناعة الإعلام، ويتم تقييم المشاركات عبر مرحلتين يتم بالأولى تصفية الأعمال وتقييمها واختيار أفضلها لتتأهل إلى المرحلة الثانية والنهائية التي يعلن فيها عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

زين الأكثر استحواذاً على الجوائز على مدار السنوات العشر الماضية في تاريخ جائزة الكويت للإبداع