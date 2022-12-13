أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية مازن الناهض إطلاق النسخة الرسمية لتطبيق (سهل) لأصحاب الأعمال.

وأضاف الناهض في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن التطبيق يهدف إلى تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم عبر نافذة واحدة تشارك بها 16 جهة حكومية تقدم 141 خدمة.

وأوضح أن الإطلاق الرسمي يأتي بعد نجاح الإطلاق التجريبي للتطبيق والذي سجل فيه 3800 مشترك تلقوا 23000 إشعار و 22500 بيان وأنجزوا نحو 3000 خدمة.

وبين أن التطبيق يمكن أصحاب الشركات والمؤسسات من تفويض الآخرين لإنجاز معاملاتهم وتحديد الجهة المفوض عنها كما تم تطوير نظام التراخيص الذي يرتبط آليا مع الجهات الحكومية المصدرة للتراخيص المختلفة بهدف تمكين أصحاب التراخيص من إنجاز معاملاتهم من خلال التطبيق.