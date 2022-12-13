مجلس الأمة يوافق على 13 رسالة واردة

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 13 رسائل واردة من النواب واللجان البرلمانية المختصة .

ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة تكليف المجلس للجنة بمتابعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، إلى لجنة حماية المال العام للاختصاص وذلك وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

كما وافق على رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد الصباح بمنطقة الوفرة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.

ووافق على رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بمناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.

ووافق على رسالة من النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة وبحث ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء وبحث أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات.

كما وافق على رسالة من النائبة د. جنان بوشهري تطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والعمل بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية والأهلية والخاصة، على أن ترفع اللجنة تقريرها في الجلسة القادمة.

ووافق أيضا على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة بشأن إدراج جميع تخصصات الدبلوم في كلية الدراسات التكنولوجية في إعلانات التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وإلغاء الشروط التعجيزية في اختبارات القبول مما يسهل توظيف الكفاءات الوطنية والوصول لتكويت القطاع النفطي بنسبة 100%، إلى لجنة الموارد البشرية للاختصاص وفق المادة (58) من اللائحة الداخلية.

كما وافق على رسالة من النائب د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة باستدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر.

ووافق المجلس على رسالة واردة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي وما نتج عنه من الحصول على أموال بغير وجه حق، مع بحث جدية جهة الإدارة في تشكيل لجنة تحقيق أو مجلس تأديبي فيما ورد، وبحث الاعتمادات المالية التي قررت الدكاترة المعنيين وحصولهم على مكافآتهم السنوية، وأسباب تقاعس جهة الإدارة في توقيع العقوبات أو التوقيف المؤقت عن العمل إلى حين صدور قرار بانتهاء التحقيق، وبحث ومتابعة كتاب الرد على السؤال البرلماني بشأن قرار رقم 147 بخصوص سرقات البحث العلمي في كلية الهندسة والبترول، جامعة الكويت، والتحقيق في تحصيل الدولة لأموالها العامة المصروفة نتيجة هذه الترقيات العلمية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز الشهر.

كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في انسحاب المستشفى الفرنسي ( غوستاف روسي لعلاج السرطان) من الكويت على أن يشمل التحقيق بيان أسباب الانسحاب وتحديد المسؤول عنه وما إذا كان لوزارة الصحة علم بذلك وما هي العقبات والصعوبات التي واجهت هذا المستشفى ومنعته من العمل بالكويت.

كما وافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في القرار رقم (161) لسنة 2022 بشأن إلغاء الترخيص الاستثماري رقم (22 لسنة 2017) الممنوح لشركة (مستشفى غوستاف روسي لعلاج السرطان)، على أن يشمل التحقيق البحث والتقصي حول أسباب إصدار القرار بإلغاء الترخيص الاستثماري، والتحقيق في أسباب عدم الإسراع بتنفيذ المشروع والتحقق من جدية الإدارة الصحية في البلاد من تذليل كافة العقبات وتوفير جميع الاحتياجات التي تساهم في تنفيذ المشروع، والتحقيق في أسباب عدم تنفيذ المشروع وتحديد الجهة المسؤولة عن التراخي في متابعة تنفيذ المشروع، وإصدار تقرير حول الخسائر والآثار التي ستتحملها المنظومة الصحية إزاء هذا القرار، والوقوف على تفاصيل هاذ الانسحاب وأسبابه والأطراف التي حالت دون عمل المستشفى منذ حصولها على الترخيص في العام 2017.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها بعض التعديلات على ترتيب بنود جدول أعمال الجلسة بتقديم تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعارض المصالح ومناقشته، ثم تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن تعديل المادة (2) من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ثم تقرير لجنة شؤون الإسكان بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصاديا على الأراضي المملوكة للدولة.

كما وافق على رسالة من النائب د. مبارك الطشه يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تدني مستوى الخدمات والمرافق في منطقتي غرب وجنوب عبد الله المبارك والوقوف على أوجه القصور والنقص وسبل معالجتها على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر.

ووافق المجلس على رسالة من النائب شعيب شعبان بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث أسباب امتناع إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تطبيق القانون أو التمايز بتطبيقه وسوء الإدارة في قيامها بواجباتها الوظيفية المناطة بها والآثار الناجمة عن ذلك.