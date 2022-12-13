مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال

مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال والمكون من 15 بندا و50 فقرة، ومدرج على الجدول 13 رسالة واردة و41 شكوى.

ومدرج على الجدول تقريري اللجنة التشريعية برفع الحصانة النيابية عن النائب ماجد المطيري، وبشأن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بشأن منع تعارض المصالح، بالإضافة إلى برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر(2022-2026) طبقا لنص المادة 98 من الدستور، ومشروع بقانون بشأن تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

وينظر المجلس في ثلاثة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين.

من الجلسة:

د. جنان بوشهري: مشكلة نقص الأدوية هي مسؤولية الحكومة مجتمعة .. وما هي فائدة الفوائض المالية التي يتحدث عنها وزير المالية اذا كانت الدولة عاجزة عن توفير الدواء للمواطنين ؟

أسامة الشاهين: مشكلة نقص الأدوية ليست مشكلة وزير الصحة أحمد العوضي ولكنها مشكلة مزمنة تحتاج وقفة جادة ويجب على مجلس الأمة الوقوف عندها

أسامة الزيد: قضية الأمن الدوائي ليست قابلة للتسويف .. ويجب أن يكون لرئيس الوزراء موقف واضح تجاه تصريحات وزير الصحة بشأن نقص الأدوية

د. حمد المطر: الكويت لا تزال تدفع فاتورة الفساد والفاسدين الذين ما زال لديهم القدرة على منع تحقيق الإصلاح .. ووزير الصحة دفع منصبه السابق ثمنا لموقفه من قضية نقص الأدوية

صالح عاشور: لا يمكن قبول تصريحات وزير الصحة بشأن نقص الأدوية ويجب أن يكون صاحب قرار ورؤية حتي يستطيع حل هذه القضايا وإلا فليقدم استقالته

مبارك الحجرف: للأسف هناك مافيا وراء نقص الأدوية والكويت تسرق جهارا نهارا .. والمسؤولية مشتركة على الحكومة كاملة

وزير الصحة د. أحمد العوضي: الحديث عن نقص الأدوية ليس وليد اللحظة .. ويؤلمني كطبيب ما يؤلم المواطن لذا حرصت على دراسة جذور هذه المشكلة مدركا عامل الوقت ولن أدخر جهدا لضمان راحة المواطنين

شكلنا لجنة عليا لمتابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية ومراجعة آلية تلقي طلبات الأدوية وتسريع الدورة المستندية الخاصة بتوريد الأدوية .. إضافة الى زيادة السعة التخزينية وتوفير 30 مليون دينار لتغطية النقص الحاد في المساحات التخزينية

حمد المدلج: رأينا حجم الاحتكار وقوة الوكلاء وبعض التجار الفاسدين في الاستحواذ على مقدرات البلد .. ويجب فك الارتباط وتضارب المصالح بين كثير من القيادات والتجار

د. خليل أبل: التركيبة السكانية جزء من مشكلة نقص الأدوية والوافدون يستهلكون ثلاث أرباع المخزون الدوائي .. وللأسف الحكومة لا تستطيع حل هذه المشكلة لأن الأمر مرتبط بدول وبروتوكولات

حمدان العازمي: مشكلة نقص الأدوية مسؤولية الحكومة مشتركة .. ويجب عدم التسويف في حل هذه المشكلة وأن تتعهد الحكومة بتوفير الأدوية خلال أسبوع أو أسبوعين فالكويت تمتلك كافة الامكانيات لكنها تحتاج قرارا

خليل الصالح: نطالب الحكومة بزيارة المدن الجديدة والوقوف على جميع مشاكلها والعمل على حلها

د. عبدالعزيز الصقعبي: للأسف الكويت تعاني من منظومة دوائية مترهلة .. ويجب العمل على إصلاحها وفق منظومة الكترونية متكاملة

فيصل الكندري: من غير المقبول الحديث عن عدم وجود ميزانية لتوفير الأدوية .. وكلمة وزير الصحة في الجلسة لم تتضمن مدة محددة لحل المشكلة