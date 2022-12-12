وزارة الصحة

“الصحة”: ربط بين الملف الإلكتروني للمراجع والصرف الإلكتروني في الصيدليات

12 ديسمبر، 2022
0 32 أقل من دقيقة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين ربط الملف الإلكتروني للمراجع مع الصرف الإلكتروني في الصيدليات بهدف وقف الهدر وضبط وترشيد صرف الأدوية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لها.

وقالت الصحة في بيان صحفي انها طبقت هذه الخطوه في 117 مركزا للرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) وأربعة مستشفيات عامة (مبارك وجابر والفروانية والجهراء).

وأضافت أنه عند صرف دواء في أحد المراكز لا يتم صرفه في مركز أو مستشفى آخر قبل نفاد الكمية التي تم صرفها وفقا للمدة التي حددها الطبيب المعالج.

وأكدت انه جار إضافة بقية المستشفيات تباعا لنظام الربط وربط نظام المستشفيات بالمراكز الصحية (المستوصفات) كما سيتم ربط صرف الأدوية بين القطاع الصحي الأهلي والحكومي لضبط صرف الأدوية للمستفيدين من برنامج عافية.

المصدر
كونا
الوسوم
12 ديسمبر، 2022
0 32 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الصحة: شحنات جديدة من الأدوية وصلت إلى البلاد وفي طور إجراء تسلمها

12 ديسمبر، 2022

وزير الصحة: الأمن الدوائي خط أحمر ونعمل على مدار الساعة لتوفير الأدوية

10 ديسمبر، 2022

وزير الصحة: حريصون على توجيه ومؤازرة “شركاء الوطن” من متعافي المخدرات

10 ديسمبر، 2022

وزارة الصحة: نعمل على توفير كافة الادوية واللوازم الطبية في جميع مرافقنا ومختبراتنا

9 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى