الخارجية الفلسطينية تسلم ممثلة الأمم المتحدة تقريرا مفصلا عن جرائم الاحتلال بحق الاطفال

ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية ان وزيرها رياض المالكي سلم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا تقريرا مفصلا عن جرائم الاحتلال.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بين المالكي وغامبا في رام الله حيث تضمن التقرير الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل متعمد بحق الاطفال الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان ان المالكي اعتبر زيارة غامبا الى الأراضي الفلسطينية “فرصة للاطلاع على جرائم الاحتلال مباشرة وتلمس حجم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وخاصة الأطفال”.

وتحدث المالكي خلال اللقاء عن جريمة مقتل الطفلة جنى زكارنة مساء امس في مدينة (جنين) مشيرا الى مقتل 50 طفلا منذ بداية العام الجاري برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين.

وبينت الوزارة ان غامبا اكدت تعاونها مع فلسطين وتنسيق الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وعنف المستوطنين مشيرة الى انها على دراية بالجرائم اليومية بحق الاطفال الفلسطينيين.

وشددت “على أن جوهر عملها ينصب لضمان حماية الاطفال في مناطق النزاع وأنها وفقا للولاية القانونية المنوطة بها لها صلاحية زيارة مناطق النزاع واجراء لقاءات ومحادثات مع الاطراف في المناطق لحثهم على توفير الحماية للأطفال من التعرض للعنف والجرائم.