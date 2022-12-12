مدير جامعة الكويت تستضيف رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في دولة قطر

استضافت مديرة جامعة الكويت بالإنابة الأستاذة الدكتورة سعاد الفضلي رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في دولة قطر الشقيقة الدكتور يوسف بن محمد الحر، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد كلية العمارة بجامعة الكويت الأستاذ الدكتور عمر خطاب.

وهدفت الزيارة إلى تعريف إدارة الجامعة بالتعاون المشترك القائم بين المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ومقرها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر الشقيقة وكلية العمارة في مجال تدريس وتعليم نظم البناء الأخضر ونظم تقييم المباني الخضراء.

ومن جانبه بين القائم بأعمال عميد كلية العمارة الدكتور عمر خطاب وجود مذكرة تفاهم ثلاثية موقعة بين كلية العمارة والمنظمة الخليجية وشركة الساير لتدريس مقررات تتعلق باستدامة المباني والبناء الأخضر وتطبيقها على المباني في دولة الكويت، وأيضاً تدريسها للطلبة من خلال مقرر علمي العام الماضي، مفيداً أن هذا التعاون شمل كذلك إقامة ورش عمل لتعريف أعضاء هيئة التدريس بالنظام لأهميته الشديدة في المحافظة على المباني وجعلها خضراء وأكثر صحية، مؤكداً على ضرورة استمرارية هذا التعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير.

وبدوره تطرق رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير الدكتور يوسف بن محمد الحر إلى أوجه التعاون بين المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وكلية العمارة والمتمثلة في تبادل زيارات وإقامة ورش عمل مختلفة في هذا المجال وتدريس نظام “جيساس” وهو المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة الخاصة بالأمنية الخضراء، لافتاً أنه تم عقد أول ورشة عمل تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة، بالإضافة إلى زيارة مجموعة من طالبات وطلاب كلية العمارة بإشراف الأساتذة بالكلية لبعض المشاريع المستدامة في دولة قطر مثل الملاعب التي احتضنت كأس العالم 2022 وأيضاً المشاريع الرئيسية مثل محطات القطارات ومشاريع البنية التحتية ومنها المطار والمدن الجديدة التي تم تصميمها وتشييدها على أسس المباني الخضراء، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مستقبلياً من خلال إقامة مؤتمر دولي خاص بالاستدامة ليكون أساساً لإبراز مشاريع الاستدامة في دولة الكويت، حيث تم دعوة خبراء من المنظمة الخليجية من دولة قطر وخبراء دوليين لتبادل وجهات النظر لعرض آخر التجارب والأفكار بين جميع الأطراف.

وفي الختام شكر الدكتور الحر كلية العمارة لدفعهم لمسيرة العمل المشترك، آملاً استمرار هذا التعاون وتوسيع مجالاته في المستقبل.