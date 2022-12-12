مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 12 /12 /2022 في المطار الأميري برئاسة سمو الشيخ/ أحمـد نـواف الأحمـد الصـباح ـ رئيـس مجلـس الـوزراء، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الـوزراء/ بـراك علـي الشــيتان بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بمغادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ظهر اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على سموه حفظه الله ورعاه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحيطه بكريم عنايته ورعايته في حله وترحاله .

ثم استعرض مجلس الوزراء نتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله خلال حضور سموه القمتين العربية – الصينية والخليجية – الصينية والدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الجمعة الماضي، والتي تم خلالها مناقشة أبرز القضايا بين قادة ورؤساء وفود الدول الخليجية والعربية ورئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ، والتي من شأنها تدعيم العمل الخليجي والعربي المشترك حيث تم التأكيد على الثوابت التي تقوم عليها سياستهم في التعاون والتضامن فيما بينهم في ضوء الأوضاع الراهنة في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية ، كما تم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والتأكيد على دفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة بينهما .

وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمتين العربية – الصينية والخليجية – الصينية والدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية ، والتي عكست حرص قادة الدول الخليجية والعربية والصين على تحقيق التضامن والتكامل المشترك ودفع الشراكة الاستراتيجية نحو تحقيق تطلعات الشعوب والمصالح المشتركة .

ومن جانب آخر أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط / د. بدر حامد الملا مجلس الوزراء علماً بتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج يوم أمس الأحد ، للاتفاق على آلية مباشرة وتنفيذ تطوير الحقل بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية ، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بتاريخ 24 ديسمبر 2019 .

ومن جانب أخر اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين سعادة السفير / منصور عياد العتيبي – نائباً لوزير الخارجية بالدرجة الممتازة .

كما أعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين عميد ركن متقاعد / محمد عبدالعزيز سعود بوعركي – رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بدرجة وكيل وزارة .

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي المرسومين إلى سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله.

ومن جانب آخر قرر مجلس الوزراء تكليف شركة المشروعات السياحية بإقامة مشروع ترفيهي لتطوير حديقة جنوب الصباحية .

كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة الذكرى الـ 51 للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة الذي سيصادف يوم الجمعة القادم، وبهذه المناسبة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لمقام صاحب الجلالة الملك/ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ ملك مملكة البحرين الشقيقة ، وإلى الشعب البحريني الشقيق ، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين ، مشيداً بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات متميزة على أرض المملكة الشقيقة .

كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في جمهورية السودان الشقيقة ، مشيداً بهذا الاتفاق الذي يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الأزمة السياسية في السودان، مؤكداً على موقف دولة الكويت الداعم للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين أطراف المرحلة الانتقالية ولكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.