الصحة: شحنات جديدة من الأدوية وصلت إلى البلاد وفي طور إجراء تسلمها

أعلنت وزارة الصحة عن وصول بعض شحنات الأدوية المتفق عليها للبلاد، وفي طور الانتهاء من إجراءات تسلمها بصفة عاجلة.

وأكدت الوزارة حرصها على “حفظ الأمن الصحي والدوائي في البلاد، وانطلاقًا من الواجب المنوط بها، قامت بعدد من الإجراءات الفورية والعاجلة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية”، ومن أبرزها إبرام عدد من عقود التوريد الجديدة بصفة عاجلة والتي تعزز عقودا سابقة، وهي في طور انتظار موافقات، والحصول على رد الجهات المعنية في الدولة بأسرع وقت ممكن، مع مرعاة الاستعجال في ردود الجهات المعنية في الدولة.

وأكدت على التنسيق المستمر مع الجهات المختصة للانتهاء من إجراءات الدورة المستندية، حتى يتسنى دخول العقود حيز التنفيذ بصفة عاجلة.

ونوهت الوزارة إلى وصول بعض من شحنات الأدوية المتفق عليها للبلاد، وفي طور الانتهاء من إجراءات تسلمها بصفة عاجلة.