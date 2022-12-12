الداخلية: الشيخ مبارك سالم العلي الصباح يترأس اجتماعاً مع قيادات القطاع

ترأس رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات الشيخ مبارك سالم العلي الصباح، اجتماعاً اليوم الاثنين الموافق 2022/12/12، في مقر وزارة الداخلية مع قيادات الإدارات التابعة لقطاع الموارد البشرية والدعم التقني الإدارة العامة للشؤون الإدارية – الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة – الإدارة العامة للأنظمة الأمنية – الإدارة العامة لهندسة الاتصالات – الإدارة العامة لنظم المعلومات).

وأكد الشيخ مبارك سالم العلي الصباح على دعم القيادة العليا في وزارة الداخلية لخطط وبرامج التحديث والتطوير وخصوصاً في مجالال تقنيات الحديثة، وتطوير الكوادر البشرية بوصفها العنصر الأهم والرئيسي، والاستثمار الأمثل في إنجاز خطط وزارة الداخلية.

مشددا خلال الاجتماع على أهمية استكمال التحول الرقمي في جميع قطاعات وزارة الداخلية وربط جميع القطاعات الأمنية بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وذلك لتحقيق سهولة التواصل بين الإدارات المختلفة بالوزارة، وتعزيز علاقاتها مع الجهات الحكومية الأخرى ومكافحة الجريمة بشتى صورها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها كافة قطاعات وزارة الداخلية .