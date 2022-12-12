“المركزي”: حريصون على بناء كوادر وطنية وتسليحها بالمهارات الضرورية لسوق العمل

أكد بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين الحرص على بناء كوادر وطنية عالية التأهيل وتزويدها بالمعارف اللازمة للتقدم في مسارها المهني وتسليحها بالمهارات الضرورية لسوق العمل.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (المركزي) بمناسبة تكريم محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون المجموعة الثانية من خريجي برنامج قادة إدارة المخاطر الذي عقد خلال الفترة ما بين 16 مايو و 28 أكتوبر الماضي.

وقال البنك إن برنامج قادة إدارة المخاطر هو أحد برامج مبادرة (كفاءة) التي أطلقها بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية لتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية للعمل في إدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية.

وأضاف أن البرنامج امتد على مدى أربع مراحل متسلسلة إذ بدأت المرحلة الأولى في تقديم برامج تدريبية ومحاضرات عملية متخصصة في مجال إدارة المخاطر ثم المرحلة الثانية التي تضمنت برنامجا تدريبيا مكثفا لتأهيل المشاركين لاجتياز امتحان شهادة مهنية بالتعاون مع الجمعية الدولية لمحترفي إدارة المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر أن المرحلة الثالثة تضمنت حالات دراسية ومشاريع تخرج وفقا للمعايير المحددة من لجنة البرنامج فيما شملت المرحلة الرابعة تدريبا دوليا في المملكة المتحدة بالتعاون مع مركز الحوكمة والمخاطر والأنظمة في معهد لندن المصرفي والمالي لجميع المشاركين في البرنامج البالغ عددهم 15 مشاركا