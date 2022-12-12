النائب أسامة الشاهين

أسامة الشاهين يقترح تنظيم تنقلات الموظفين الإداريين في وزارة الخارجية للعمل في البعثات الخارجية

12 ديسمبر، 2022
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أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بوضع آلية لتنظيم تنقلات الموظفين الإداريين في وزارة الخارجية، للعمل في البعثات الخارجية (بحد أقصى 8 سنوات) أسوة بنظرائهم الدبلوماسيين.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظراً للدور الكبير، الذي يقوم به الموظفون الإداريون الكويتيون العاملون في وزارة الخارجية، والذي لا يقل مسؤولية عن دور إخوانهم العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وانطلاقاً من هذا، ولوجود مطالب مستحقه لهم وتنفيذها سيكون حافزاً لهم لتقديم المزيد من الجهود، وتحقيق الرضا الوظيفي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

“وضع آليه لتنظيم تنقلات الموظفين الإداريين في وزارة الخارجية، للعمل في البعثات الخارجية (بحد أقصى 8 سنوات) أسوة بنظرائهم الدبلوماسيين، وتثبيت شهر يناير سنوياً موعداً لكشف التنقلات”.

المصدر
الدستور
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12 ديسمبر، 2022
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