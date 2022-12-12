العراق يتسلم نحو 8 ملايين دولار متبقية في صندوق تعويضات الكويت

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “البنك تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ (7.946.316) دولارًا أمريكيًّا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت”.

وأضاف البيان، أن “المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (2621) لسنة (2022) المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت”.

يُذكَر أنّ العراق كشف في 2021 عن انهاء جميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات.