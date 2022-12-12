البنك المركزي العراقي

العراق يتسلم نحو 8 ملايين دولار متبقية في صندوق تعويضات الكويت

12 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت. 

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “البنك تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ (7.946.316) دولارًا أمريكيًّا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت”.

وأضاف البيان، أن “المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (2621) لسنة (2022) المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت”. 

يُذكَر أنّ العراق كشف في 2021 عن انهاء جميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات.

المصدر
وكالة الانباء العراقية
الوسوم
12 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد دعم المجلس لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن

11 ديسمبر، 2022

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير قطر ترتبط بالعلاقات الثنائية

11 ديسمبر، 2022

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلقي كلمة الكويت في القمة الخليجية – الصينية في الرياض

9 ديسمبر، 2022

البيان الختامي لأعمال الدورة الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

9 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى