“زين” الشريك الاستراتيجي لـ “ونتر وندرلاند الكويت”

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها الاستراتيجية لفعالية “ونتر وندرلاند الكويت” المشروع الترفيهي الأكبر والأول من نوعه في البلاد خلال موسم الشتاء، وذلك بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية.

وحرصت زين على أن تكون من أوائل الداعمين الاستراتيجيين لهذه الفعالية العالمية التي تأتي للمرة الأولى من لندن إلى الكويت انطلاقاً من إيمانها بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص الكويتي في دعم مُختلف المشاريع الترفيهية والترويحية الكبرى في البلاد، والتي تُقدّم بيئة ترفيهية آمنة وفق أعلى معايير الجودة، وتُسهم في تنشيط الحركتين الاقتصادية والسياحية في الدولة.

وتعوّد المجتمع الكويتي على رؤية زين دائماً في أكبر الفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تستضيفها البلاد عاماً بعد عام، لتضيف إليها بصمتها الخاصة وتعكس من خلالها قيم علامتها التجارية “زين عالم جميل”، وتُشارك فيها جميع أطياف المجتمع الفرحة والبهجة، وتتواجد زين في “ونتر وندرلاند” على طريقتها الخاصة طوال الأشهر الأربعة، ولديها العديد من المفاجآت والفعاليات المميزة التي أعدتها خصيصاً للجمهور.

وقد لمست زين اهتماماً بالغاً من قبل القطاع العام لإنجاح هذا المشروع الترفيهي الحيوي في فترة زمنية قياسية، ولهذا فقد حرصت على مد جسور التعاون لتُثبت الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص الكويتي في دعم مُختلف المشاريع التنموية بالدولة.

الشركة أعدّت العديد من المُفاجآت والفعاليات

وتؤمن زين أن للقطاع الخاص دورٌ كبيرٌ وهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير الحركة السياحية في الدولة، وقد حرصت الشركة أشد الحرص أن تكون جُزءاً من قصة نجاح هذا المشروع الضخم، خاصةً وأنه يقع في الموقع القديم لحديقة الشعب الترفيهية التي لطالما رسمت الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال والعائلات والشباب، وصنعت الذكريات الأجمل على مر الأجيال، ولديها مكانة خاصة في قلوب الكويتيين.

وتفخر زين – كونها أحد المؤسسات الوطنية الرائدة – برؤية مثل هذه المشاريع الكبيرة وقد بُنيت بسواعد أبناء الكويت، ابتداءً من المُشغّل للمشروع إلى الجهات المُشاركة والمطاعم والمقاهي والرعاة والمتطوعين ومُقدّمي الدعم اللوجستي وغيرهم، مع الحرص على إضافة الطابع العالمي من خلال الألعاب العالمية التي تتسم بأعلى درجات الجودة والأمان والسلامة.

ويجمع “ونتر وندرلاند الكويت” بين الترفيه وأسلوب الحياة الاحتفالي خلال موسم الشتاء، ويقع المشروع في منطقة السالمية وتحديداً حديقة الشعب، ويقدم أجواء احتفالية مذهلة، فضلاً عن أكثر من 50 لعبة ووجهة ترفيهية، إلى جانب عروض المأكولات والمشروبات اللذيذة من المطاعم والمقاهي المميزة والعروض الترفيهية الحية وغيرها.

الفعالية تُقدّم بيئة ترفيهية آمنة وفق أعلى معايير الجودة